Nexi e Shopware: partnership “platinum” tra evoluzione dei pagamenti digitali

Nexi, la rinomata società italiana PayTech che figura nel FTSE MIB, ha recentemente intensificato la sua collaborazione con Shopware, la piattaforma open source di e-commerce riconosciuta a livello globale. Le due aziende hanno stretto una partnership “platinum” a livello europeo, creando così un’opportunità senza precedenti per la trasformazione digitale.

In virtù di questa nuova alleanza, Nexi sarà in grado di rispondere in maniera più efficace alle necessità dei commercianti B2B. Allo stesso tempo, la partnership mira a soddisfare le specifiche esigenze di mercati verticali come Pharma, Retail e Furniture. Questo accordo si pone l’obiettivo di aiutare tali settori a cogliere nuove opportunità di business, garantendo al contempo un’offerta omni-commerce completa.