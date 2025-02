Nexi: arriva il primo dividendo, ricavi ed Ebitda in crescita nel 2024

Il Consiglio di amministrazione di Nexi ha approvato ieri i risultati finanziari per il 2024 che vedono i ricavi di gruppo attestarsi a 3.514 milioni di euro, in crescita del 5,1% rispetto al 2023, e l’Ebitda salire a 1.863,2 milioni (+7,1% a/a). Nel periodo in esame l’ebitda margin sè stato pari al 53%, con un incremento di 101 punti base rispetto all’esercizio passato, “anche grazie alla più veloce realizzazione di efficienze e sinergie alla luce dell’integrazione del Gruppo”.

L’Eps normalizzato nel 2024 è aumentato a 0,59 euro (+11% a/a), con un utile di pertinenza del gruppo normalizzato pari a 731 milioni rispetto ai 768,5 milioni indicati dal consensus Bloomberg.

Nel solo quarto trimestre del 2024 i ricavi si sono attestati a 942,4 milioni, in crescita del 3,7% rispetto all’analogo periodo nel 2023, mentre l’Ebitda è stato pari a 513,3 milioni, in aumento del 6,7% a/a, e l’Ebitda margin ha raggiunto il 54%, con un incremento di 153 punti base rispetto al quarto trimestre 2023. Il consensus Bloomberg indicava un Ebitda di 513 milioni.

La paytech italiana si prepara anche alla distribuzione della cedola, con una crescita nel tempo. La prossima assemblea degli azionisti del 30 aprile 2025 dovrà deliberare sulla distribuzione di dividendi pari a 300 milioni di euro (cedola proposta per circa 0,25 euro per azione). Nexi prevede inoltre un programma di riacquisto di azioni proprie pari a 300 milioni da eseguire nell’anno. Così facendo per il 2025 il ritorno totale di capitale agli azionisti sarà pari a 600 milioni.

“Nell’ottica di una prospettiva di crescita continua e resiliente anche per i prossimi anni, intendiamo restituire ai nostri Azionisti, da ora in avanti, la maggior parte della cassa in eccesso impegnandoci al contempo a mantenere lo status di Investment Grade. Già da quest’anno inizieremo a distribuire un dividendo significativo che prevediamo di aumentare nel tempo. Per il 2025 proporremo alla prossima assemblea degli azionisti un ritorno di capitale di 600 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro in dividendi e ulteriori 300 milioni di euro attraverso un programma di acquisto di azioni proprie”, ha dichiarato Paolo Bertoluzzo, ceo di Nexi Group.