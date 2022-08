Netweek: via libera a fusione attività editoriali con gruppo Sciscione

E’ stato approvato ieri il progetto di integrazione editoriale tra le attività del gruppo Netweek e alcune emittenti televisive locali del gruppo Sciscione. I consigli di amministrazione di Netweek e Media Group hanno dato il via al progetto di fusione per incorporazione in Netweek della società Media Group titolare di 13 licenze televisive in tecnologia DTV. Si conferma, inoltre, l’impegno di Netweek di proporre – nel contesto della fusione – il raggruppamento delle azioni secondo il rapporto 1:10, efficace contestualmente al perfezionamento della fusione.

“In forza delle risultanze valutative emerse con la fairness opinion redatta da Deloitte & Touche, all’esito dell’operazione di fusione gli attuali azionisti di Netweek vedranno diluita la propria quota di partecipazione al 32,8%, di cui circa il 22% farà capo all’attuale socio di riferimento D.Holding; al contempo, i soci di Media Group acquisiranno complessivamente una partecipazione pari al 67,2% del capitale della società”, si legge nella nota. È previsto che la fusione sia sottoposta all’approvazione dell’assemblea straordinaria degli azionisti di Netweek che sarà convocata entro il 31 ottobre.