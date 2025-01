Netflix spicca il volo a Wall Street con balzo nuovi abbonati: quasi 19 mln nel IV trimestre

Vola il titolo Netflix nell’afterhours a Wall Street, con il titolo che balza di oltre il 14%. A sostenere il big Usa dello streaming un dato su tutti: il numero di nuovi abbonati che nel quarto trimestre ha raggiunto quota 18,9 milioni, ben al di sopra delle aspettative del mercato con il consensus Bloomberg che indicava 9,175 milioni.

L’ultimo trimestre dell’anno si è poi chiuso con utili per azione (Eps) di 4,27 dollari (consensus Bloomberg a 4,18 dollari), profitti netti in rialzo a 1,87 miliardi e ricavi in crescita del 16% a 10,25 miliardi (anche in questo caso sopra, seppur di poco, delle attese degli analisti pari a 10,11 miliardi).

“Entriamo nel 2025 con un forte slancio”. Inizia così il capitolo “prospettive 2025”, nel quale Netflix mette in evidenza di avere aggiunto 41 milioni di abbonati, con una riaccelerazione della crescita (aumento del fatturato del 16). La società ha inoltre rimesso mano, rivedendole al rialzo, alle sue stime per l’anno appena iniziato. In particolare, si attende un fatturato compreso tra 43,5 e 44,5 miliardi di dollari nel 2025 (con un aumento di mezzo miliardo rispetto passate previsioni, nonostante il rafforzamento del dollaro).

Il commento

“Una trimestrale senza intoppi e il titolo registra una performance positiva di circa il +14% in afterhours. Record di abbonati, per il trimestre erano attesi circa 9 milioni di abbonamenti in più, la compagnia ne registra circa il doppio, un vero e proprio record. Nessuna criticità dalla trimestrale, guidance per il 2025 che migliora con i ricavi previsti aumentare di 500 milioni di dollari passando dalla forchetta 43-44 miliardi di dollari a 43,5-44,5 miliardi, i ricavi di quest’anno hanno invece registrato un aumento del 16% rispetto lo scorso anno. L’utile per azione si porta a 4,27 dollari contro i 4,21 attesi, un aumento di circa 1,5% mentre le stime dei ricavi erano a 10,1 miliardi di dollari contro i 10,25 registrati dalla trimestrale di ieri”, commenta David Pascucci, analista dei mercati per XTB, che aggiunge: “nessun cedimento, nessuna criticità, Netflix è leader del mercato e ha ancora margini per crescere nel mercato dello streaming, settore ancora in espansione e che offre opportunità di crescita grazie al bacino di utenza ancora ampio”.