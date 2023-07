Netflix: l’utile batte le attese, fatturato delude. Titolo -8% a Wall Street

Il colosso dello streaming Netflix ha annunciato di aver concluso il secondo trimestre dell’anno con un aumento del fatturato e del numero degli abbonati.

L’utile per azione si è attestato a $3,29 per azione, molto meglio dei $2,86 per azione attesi.

Il fatturato, pur in crescita, ha deluso le attese, attestandosi a quota $8,19 miliardi, rispetto agli $8,30 miliardi previsti.

Il numero degli abbonati è salito di 5,9 milioni di unità nel corso del secondo trimestre, dopo la decisione di Netflix di mettere in atto misure contro la condivisione delle password negli Stati Uniti. Misure che, ha detto il colosso Usa, saranno applicate anche al resto dei suoi clienti.

Il titolo Netflix reagisce male alla pubblicazione dei conti, crollando fino a -8% nelle contrattazioni afterhours di Wall Street, scontando i numeri inferiori alle attese del fatturato.