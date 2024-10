Netflix, crescita del 15% nei ricavi del terzo trimestre 2024

Netflix, il colosso dello streaming, ha chiuso il terzo trimestre con risultati finanziari impressionanti, segnando un incremento del 15% nei ricavi, che hanno raggiunto i 9,82 miliardi di dollari. Questo risultato riflette la continua espansione della piattaforma nel panorama globale dello streaming video, consolidando la sua posizione di leader del settore.

Un altro dato significativo riguarda l’utile operativo, che ha visto una crescita del 29%, attestandosi a 2,90 miliardi di dollari. Questo incremento sottolinea l’efficacia delle strategie aziendali di Netflix nel migliorare l’efficienza operativa e nel contenere i costi, consentendo così una maggiore redditività.

In termini di utili per azione, Netflix ha registrato un valore di 5,40 dollari, un indicatore chiave della salute finanziaria dell’azienda e della sua capacità di generare valore per gli azionisti. Nel corso del terzo trimestre, Netflix ha inoltre ampliato la sua base di utenti, aggiungendo oltre 5 milioni di nuovi abbonati. Questo aumento è stato trainato dalla continua espansione internazionale e dal lancio di contenuti originali che hanno attratto una vasta gamma di spettatori.