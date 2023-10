Netflix: boom di abbonati nel III trimestre, raffica di buy a Wall Street sul titolo (+13%)

Boom a Wall Street per il titolo del gigante dello streaming Netflix, che ha annunciato ieri, dopo la fine della giornata di contrattazioni, di aver assistito nel terzo trimestre di quest’anno a una forte crescita del numero di abbonati, bel oltre le attese degli analisti.

Il titolo Netflix vola nelle contrattazioni afterhours della borsa Usa del 13% circa.

La Big Tech ha reso noto che, durante il trimestre, il numero degli abbonati è balzato di ben 8,76 milioni di unità, rispetto ai 5,49 milioni attesi dal consensus degli analisti intervistati da Street Account.

La crescita è stata la più sostenuta su base trimestrale dal secondo trimestre del 2020, quando il numero è aumentato di ben 10,1 milioni di abbonati, nel periodo più buio della pandemia Covid-19.

Netflix ha concluso il terzo trimestre del 2023 con un utile per azione di $3,73, meglio dei $3,49 per azione attesi da LSEG (ex Refinitiv).

Il fatturato si è attestato a $8,54 miliardi, come da attese.

Il numero totale di abbonati è salito a 247,15 milioni, oltre i 243,88 milioni previsti.