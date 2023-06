Netflix: abbonati Usa in aumento dopo limite a condivisione account

Netflix ha registrato un notevole aumento di nuovi abbonati negli Stati Uniti dopo aver annunciato che avrebbe limitato la condivisione degli account, secondo un recente rapporto della società di ricerca Antenna.

La società di streaming TV ha ottenuto una media di oltre 70.000 nuovi clienti al giorno nei quattro giorni successivi al 23 maggio, data in cui ha iniziato a comunicare ai clienti che non sarebbe stato più possibile condividere le password. In due di questi giorni, le nuove iscrizioni negli Stati Uniti hanno superato quota 100.000.

Antenna ha rilevato che l’acquisizione di nuovi clienti è raddoppiata nel corso dei quattro giorni in questione, rispetto alla media degli ultimi 60 giorni. Si tratta della migliore performance registrata da quando Antenna ha iniziato a raccogliere questi dati, quattro anni e mezzo fa. Anche le cancellazioni degli abbonamenti sono aumentate, seppur in misura minore rispetto alle nuove iscrizioni.

La società di ricerca raccoglie informazioni da diverse fonti, tra cui ricevute delle carte di credito e acquisti online.

Nell’ultimo anno, Netflix ha preso diverse misure per aumentare i ricavi dopo aver riscontrato un rallentamento nella crescita degli abbonati. A novembre, ha introdotto una versione più economica e supportata da pubblicità del suo servizio e ha iniziato a contrastare la condivisione delle password. Secondo le stime di Netflix, circa 100 milioni di famiglie utilizzano il servizio senza pagare a livello globale. Prima di estendere il programma a altri paesi, tra cui Spagna e Australia, l’azienda ha testato diverse soluzioni per limitare la condivisione delle password in America Latina.