Nestle’ acquisisce partecipazione maggioritaria in Grupo Crm

Nestle’, colosso dell’industria alimentare, ha recentemente annunciato un significativo accordo con Advent International. L’obiettivo principale di tale accordo è l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel Grupo Crm, attore di primo piano nel settore del cioccolato premium in Brasile.

Il Grupo Crm, noto per i suoi marchi di cioccolato Kopenhagen e Brasil Cacau, gestisce con successo un modello di business diretto al consumatore. Con oltre mille boutique di cioccolato sparse nel Paese e una presenza online in forte crescita, il Gruppo si è affermato come leader indiscusso nel suo settore.

Si prevede che la transazione tra Nestle’ e Grupo Crm si concluderà nel 2024. Alla guida delle operazioni del Grupo Crm rimarrà Renata Moraes Vichi, che vanta un’esperienza di 25 anni nell’azienda e che ha contribuito in modo significativo alla sua crescita e alla sua espansione. Oltre a mantenere il ruolo di CEO, Moraes Vichi rimarrà anche un azionista di minoranza del Grupo Crm.