Negatività in Europa con tutti i principali indici sotto la parità. Ftse Mib verso i 21.500 punti

Avvio contrastato in Europa con tutti i principali indici del Vecchio Continente che tornano a mostrare negatività. L’indice EuroStoxx 50 si trova al momento a 3.450 punti in calo dell’1,17%, mentre il nostro indice di riferimento il Ftse Mib si muove in calo dello 0,84% a quota 21.518 punti. Negatività diffusa anche in Germania con il Dax 30 in calo dello 0,97% e l’indice spagnolo Ibex 35 in calo dello 0,97%. Male anche il Cac40 francese che al momento si trova in calo dell’1,30%.

Infine lo spread btp/bund si trova in aumento dell’1,4% trovandosi così a 236 punti.