NB Aurora: Bilancio Semestrale 2023 con incremento di profitti e NAV

NB Aurora, un’affermata società di investimento focalizzata su PMI non quotate e listata sul segmento Euronext MIV Milan, ha annunciato un bilancio semestrale positivo per il 2023. Ha segnato un notevole aumento del risultato netto, che si attesta a circa 9,9 milioni di euro. Questo rappresenta un significativo incremento rispetto ai 6,3 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2022.

In termini di valore netto dell’attivo (NAV), NB Aurora ha segnato un altro successo. Il NAV al 30 giugno 2023 è di circa 320,1 milioni di euro, che rappresenta un incremento del 3,2% rispetto al dato al 31 dicembre 2022. Questo si traduce in 13,0382 euro per azione, calcolato come rapporto tra il NAV e il numero totale di azioni (24.553.115).

Sul fronte del fatturato aggregato, le società attualmente nel portafoglio di NB Aurora hanno registrato un valore di circa 2,9 miliardi di euro, basato sul bilancio al 31 dicembre 2022 (ultimi dati pubblici disponibili). Questo rappresenta un incremento del 23% rispetto al 31 dicembre 2021. Nonostante la complessità del contesto economico, caratterizzato da crisi delle materie prime, crisi energetica, conflitto Ucraina-Russia e uno scenario inflazionistico, nel 2022 e nel primo semestre 2023 le società partecipate hanno dimostrato una forte resilienza. Questo è stato possibile grazie al lavoro costante e focalizzato del team di investimento di NB Aurora, che si è impegnato nella gestione e nell’aumento del valore delle società partecipate.