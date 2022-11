Natale 2022: Calicantus fa il punto sui comportamenti di acquisto più rilevanti in vista del prossimo periodo di Festività

Il comportamento dei consumatori è cambiato. In questi ultimi mesi a conclusione del 2022 non si parlerà di acquisti dell’ultimo minuto alle soglie del 25 dicembre, ma di vera e propria anticipazione nelle ricerche dei regali da riporre sotto l’albero, già a inizio novembre. Lo si legge nel report a cura di Calicantus, Merchant of Records di importanti aziende, secondo cui il primo grande spunto di riflessione è l’atteggiamento degli acquirenti, ora più preparati al risparmio dopo gli avvenimenti difficili di questi ultimi anni.

Si stima infatti che durante il Black Friday e il Cyber Monday il 78% dei consumatori spenderà la metà del proprio budget per i regali di Natale e il volume totale di vendite online aumenterà del 72% tra lunedì 19 Novembre e il 25 novembre (fonte: Salecycle). Un’attitudine sostenuta anche da Calicantus, che in questo contesto registra un cambio delle abitudini di consumo, rispetto allo scorso anno: “le persone preparano il terreno alla corsa ai regali tramite il digitale, che permette di pianificare gli acquisti dei prodotti con settimane di anticipo” afferma Valentino Bergamo, ceo di Calicantus.

Infatti l’omnicanalità è il secondo tema di grande interesse, che ha preso piede dopo che la pandemia aveva fortemente limitato l’esperienza di acquisto nel punto vendita fisico da parte degli utenti.

La ripresa dell’operatività dei negozi richiamerà quest’anno un numero maggiore di visitatori, rendendo quindi indispensabile l’integrazione di negozi digitali e fisici. Secondo una ricerca di Adyen e KPMG, il 63% degli italiani preferisce acquistare presso retailers che utilizzano la tecnologia per migliorare l’esperienza di acquisto sinergicamente online e offline.

Infine anche la sostenibilità entra nel podio delle tematiche di grande importanza per questo Natale 2022. La fiducia nelle aziende che pongono attenzione al rispetto per l’ambiente nelle fasi di produzione richiamerà l’attenzione dell’83% dei consumatori di tutto il mondo, secondo Salesforce, mentre Il 64% degli intervistati si allontanerà dai marchi che non rispecchiano i valori condivisi dalla popolazione.

Principi etici e ricerca del valore sembrano dunque guidare i consumatori nello shopping per le prossime festività: secondo una ricerca di Google il 75% degli acquirenti non è disposto a rinunciare alla qualità, nonostante le grandi sfide economiche e sociali dei nostri tempi.