Nasdaq acquisisce Adenza per 10,5 miliardi di dollari: espansione nel settore dei servizi finanziari

Nasdaq, la nota multinazionale americana di servizi finanziari attiva nella gestione di Borse negli USA e in Europa, ha recentemente siglato un accordo per l’acquisto di Adenza, azienda specializzata nella fornitura di software per la gestione del rischio e la regolamentazione nel settore dei servizi finanziari. L’operazione, del valore di 10,5 miliardi di dollari, prevede il pagamento in contanti e azioni ordinarie.

Adenza viene acquisita da Thoma Bravo, importante società di private equity focalizzata sugli investimenti in aziende tecnologiche e software. Grazie a questa operazione, Nasdaq rafforza la propria presenza nel mercato dei servizi finanziari, ampliando il suo portafoglio di soluzioni tecnologiche innovative e mission-critical, utili a far fronte alle sfide del settore.