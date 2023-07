Nasce Hybitat, jv tra e-Novia e Sit per stoccaggio di idrogeno

Le società e-Novia e SIT, quotate su Borsa Italiana, hanno costituito la società Hybitat, che avrà l’obiettivo di realizzare un innovativo sistema di generazione e stoccaggio dell’idrogeno per uso residenziale.

Le competenze di e-Novia nell’innovazione tecnologica deep tech e l’expertise tecnico-industriale di SIT nell’ambito dei sistemi per il riscaldamento e la climatizzazione residenziale, rappresentano gli asset messi a disposizione dalle società per il lancio di Hybitat in un segmento di mercato con grandi potenzialità di crescita.

Lo stoccaggio dell’energia elettrica è un elemento cruciale per la creazione di un’economia più sostenibile; entro il 2040 il mercato potenziale totale per il Long Duration Energy Storage potrebbe rappresentare l’equivalente del 10% di tutta l’elettricità consumata, passando da 1,5 a 2,5 TW di capacità globale. Inoltre, si prevede che il mercato dell’idrogeno verde raggiungerà un fatturato di 1,4 trilioni di dollari entro il 2050, fornendo il 25% del fabbisogno energetico mondiale.

Solo in Italia si registrano al 2022 1.221.045 impianti solari di cui più dell’86% sono di tipo residenziale con una potenza minore ai 12 KW. I nuovi impianti realizzati nel 2022 sono 205.806 contro i 79.878 nuovi impianti del 2021, segnando quindi un aumento del 158%.

Si continua a registrare un trend di crescita anche nel primo trimestre 2023. Sono stati installati, infatti, 103.000 nuovi impianti registrando una crescita del 218% rispetto lo stesso periodo del 2022. Relativamente ai sistemi di storage abbinati agli impianti fotovoltaci, si passa da un totale di 75.402 nel 2021 ai 227.477 nel 2022 registrando un’importante crescita del 202%.