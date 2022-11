Nagel (Bundesbank): BCE continui ad aumentare i tassi anche se ciò danneggia la crescita

“Dobbiamo fare in modo che l’alta inflazione finisca presto”, ha detto il Presidente della Bundesbank Joachim Nagel. “Continuerò quindi a fare del mio meglio per garantire che il Consiglio direttivo della BCE non molli troppo presto e continuiamo a portare avanti la normalizzazione della politica monetaria, anche se le nostre misure dovessero frenare lo sviluppo economico”. Nagel ha poi aggiunto che “in una situazione in cui la politica monetaria si monetaria si allontana dalla curva, i costi economici complessivi sarebbero significativamente più alti”.