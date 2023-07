Nagel, BCE: tassi di interesse devono salire ancora

I tassi di interesse devono continuare a salire secondo Joachim Nagel, presidente della Bundesbank e quindi membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), ad un evento a Francoforte.

“Tuttavia, la questione di quanto i tassi d’interesse debbano ancora aumentare non può essere risolta in questo momento … Inoltre, non possiamo dire per quanto tempo rimangono alti e come si sviluppano dopo. Ciò dipende dal percorso dell’inflazione, ed è altamente incerto. Sullo sfondo di questa incertezza, attualmente rinunciamo anche a un’esatta “prospettiva sui tassi d’interesse” o a indicazioni prospettiche nella nostra comunicazione sulla politica monetaria”.