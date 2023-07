Nagel (Bce) ribadisce aumento di 25 bp a luglio e approccio basato su dati

Secondo Joachim Nagel, membro del Consiglio Direttivo della Bce, è necessario un incremento dei tassi di interesse nel prossimo incontro.

“Dobbiamo aumentare la prossima volta e prevedo un altro aumento di 25 punti base per la riunione di luglio”, ha dichiarato oggi il presidente della Bundesbank. “Per l’incontro di settembre, vedremo cosa ci diranno i dati”.

Nel corso di un’intervista concessa a Bloomberg dall’India – dove si trova per una riunione dei ministri delle finanze del G20 – Nagel ha descritto l’inflazione di fondo come “molto persistente”.

Nagel non vede il rischio di un’eccessiva stretta monetaria e ribadisce che un atterraggio duro per l’Europa è improbabile con l’aumento dei tassi. Tuttavia, ha affermato che è “troppo presto per dichiarare vittoria nella lotta all’inflazione”.