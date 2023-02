Musk vuole Warren Buffett come azionista di Tesla

Tesla ha registrato un rialzo in borsa senza precedenti per un gruppo automobilistico. La valutazione di mercato è attualmente di 622 miliardi di dollari, più di 400 miliardi di dollari rispetto a Toyota Motor, la più grande casa automobilistica del mondo in termini di vendite dello scorso anno. Il gruppo giapponese ha attualmente un valore di mercato di 188 miliardi di dollari. Musk ispira agli investitori un’enorme fiducia, che giustifica questa valutazione di Tesla.

Ma sebbene Musk goda della fiducia di molti investitori, ce n’è uno che manca all’appello. Si tratta del leggendario investitore Warren Buffett, che è azionista di una società cinese rivale di Musk.

L’Oracolo di Omaha ha investito in BYD, il grande concorrente cinese di Tesla e ha venduto più veicoli puliti dell’azienda di Musk. Buffett, tramite la sua holding Berkshire Hathaway ha investito in BYD nel 2008 acquistando 225 milioni di azioni, pari a circa 232 milioni di dollari. Da allora, l’investimento è cresciuto in modo sostanziale e il prezzo delle azioni di BYD è aumentato in modo significativo nel corso degli anni.

Da alcuni mesi, tuttavia, il miliardario ha iniziato a ridurre la sua partecipazione in BYD. Berkshire ha venduto quasi 95 milioni delle 225 milioni di azioni originarie della società, dopo averne vendute altre 4,235 milioni, per un valore di circa 140 milioni di dollari, il mese scorso, ha annunciato l’azienda in un documento normativo all’inizio del mese.

La holding rimane uno dei maggiori azionisti della società con 130,3 milioni di azioni, che rappresentano circa il 12% del gruppo cinese. È in questo contesto che un utente di Twitter ha chiesto in quale società Buffett dovrebbe investire, visto che Berkshire Hathaway ha chiuso il 2022 con un grande flusso di cassa. In effetti, nel quarto trimestre del 2022 il monte di cassa della holding ammontava a 128,65 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai quasi 109 miliardi di dollari del terzo trimestre. “La Berkshire Hathaway di Warren Buffet ha ora più di 128 miliardi di dollari in contanti, quali azioni dovrebbero comprare?”, ha chiesto l’utente di Twitter. Musk ha subito risposto che la holding dovrebbe investire in Tesla. “Inizia con la T…”, ha detto il miliardario.