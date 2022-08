Musk vende azioni Tesla per 6,9 miliardi di dollari

Elon Musk ha venduto 7.924.107 azioni Tesla per un valore di circa 6,9 miliardi di dollari, secondo quanto dichiarato in una serie di documenti alla Securities and Exchange Commission (SEC).

Il prezzo medio ponderato è stato di 869,09 dollari, mentre le vendite si sono svolte il 5, 8 e 9 agosto.

A una domanda di un utente su Twitter, che gli chiedeva se le vendite fossero terminate, ha risposto: “Sì. Nell’eventualità (si spera improbabile) che Twitter mi costringa a chiudere questo accordo e alcuni partner azionari non arrivino, è importante evitare una vendita di emergenza delle azioni Tesla”.