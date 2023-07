Musk, Tesla: trattative preliminari per cessione Autopilot

Annunci entusiasmanti da Tesla riguardo i suoi avanzati sistemi di guida assistita. Elon Musk, l’innovativo CEO dell’azienda, ha rivelato durante una conference call sui risultati del trimestre l’inizio di ‘trattative preliminari’ con un importante produttore per cedere le tecnologie dell’Autopilot e del Full-Self Driving (FSD).

Questo rappresenta un passo significativo per Tesla, che segue una strategia ben delineata. Musk ha sempre manifestato la sua apertura a rendere disponibili le sue tecnologie di guida assistita ad altre aziende del settore, ma questa è la prima volta che dichiara l’avvio di colloqui. Ci sono, naturalmente, delle sfide da affrontare, come l’integrazione delle tecnologie Tesla in piattaforme di altri produttori che adottano un approccio diverso ai sistemi di guida assistita. Tuttavia, questo è un ulteriore segno dell’apertura di Tesla verso l’industria automobilistica. A questo proposito, Musk ha ricordato i numerosi accordi recentemente stipulati per consentire ad altri produttori di aderire allo standard Nacs per la ricarica delle auto elettriche e di utilizzare la rete dei Supercharger.

Inoltre, Musk ha annunciato un’altra interessante novità riguardante la guida autonoma. Tesla, da tempo, è criticata per non permettere il trasferimento di alcune funzionalità di alto valore da un vecchio modello a uno nuovo, come il pacchetto FSD, che negli Stati Uniti ha un costo di 15.000 dollari. Un analista ha posto una domanda specifica su questa questione durante la conference call. ‘Siamo lieti di annunciare che nel terzo trimestre consentiremo il trasferimento dell’FSD’, ha risposto Musk, precisando che questa iniziativa sarà temporanea, quindi valida fino a settembre.”