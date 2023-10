Musk (Tesla): preoccupato per i tassi alti in cui ci troviamo

“Sono preoccupato per l’ambiente di alti tassi di interesse in cui ci troviamo”.

Così il numero uno di Tesla Elon Musk alla presentazione dei risultati della casa automobilistica.

“Se i tassi d’interesse rimangono alti o se aumentano ancora, è molto più difficile per le persone acquistare un’auto”.

Musk ha poi sottolineato che si devono “rendere i nostri prodotti più accessibili in modo che la gente possa comprarli”, e abbassare il costo delle auto Tesla è come “Game of Thrones, ma con i centesimi”.