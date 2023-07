Musk rinnova logo Twitter: si passa a una ‘X’ stilizzata

Elon Musk ha deciso di rivoluzionare il logo di Twitter, sostituendo il noto uccellino blu con una ‘X’ stilizzata. Questa mossa rientra nei piani del miliardario per trasformare il servizio in un’applicazione polivalente.

Sabato sera, Musk invitò i suoi 149 milioni di follower a proporre un logo a forma di ‘X’. Dopodiché ha scelto uno dei design proposti e lo ha fatto diventare la sua nuova immagine del profilo. Ha confermato nelle risposte ai follower che intende adottarlo come design provvisorio, che “probabilmente cambierà in seguito, sicuramente sarà perfezionato”.

Nel processo di crowdsourcing del logo, Musk ha modificato le informazioni del suo profilo in “X.com”, un indirizzo web che ora reindirizza alle corrispondenti pagine utente su twitter.com. Insieme a Linda Yaccarino, l’Amministratore Delegato di Twitter, Musk ha affermato che questo cambio è parte di una revisione più ampia che vedrà il brand ‘Twitter’ e l’uccellino blu completamente rimossi.

Le intenzioni dichiarate di Musk per Twitter sono cambiate nel tempo. Inizialmente, il suo obiettivo era eliminare i bot dal servizio e preservare la libertà di parola. Da allora, ha iniziato a parlare di Twitter come di un acceleratore per la consegna di X, la sua visione di un’app universale simile a WeChat di Tencent Holdings.