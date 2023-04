Musk ci riprova: SpaceX in procinto di lanciare il razzo Starship nello spazio

SpaceX di Elon Musk tenta di lanciare nello spazio il suo imponente razzo Starship, dopo un tentativo fallito all’inizio della settimana.

I team dell’azienda hanno lavorato per risolvere una serie di problemi non identificati per rendere possibile un secondo tentativo oggi.

Il lancio orbitale della Starship, da una struttura privata in Texas lungo la costa del Golfo, rappresenta il culmine di anni di lavoro normativo e di test tecnologici. I vertici di SpaceX hanno più volte sottolineato la natura sperimentale del lancio. L’azienda sperava di effettuare il primo lancio orbitale dello Starship già nell’estate del 2021, ma ha dovuto affrontare ritardi nello sviluppo e nell’ottenimento dell’approvazione della FAA, che è arrivata venerdì scorso.