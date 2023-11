Musk chiede regolamentazione AI nel Summit con il premier UK

Elon Musk, durante una conversazione con il Primo Ministro britannico Rishi Sunak all’evento AI Safety Summit 2023, ha rinnovato l’appello per una regolamentazione dell’intelligenza artificiale.

“Sarà fastidioso, è vero”, ha ammesso Musk, “ma credo che abbiamo imparato nel corso degli anni che avere un arbitro è una buona cosa”. La presenza di alto profilo del miliardario accanto a Sunak ha caratterizzato un vertice segnato da tensioni tra coloro che si concentrano sui presunti rischi esistenziali dall’IA e quelli preoccupati per dinamiche di breve termine, come il potenziale della tecnologia di alimentare discriminazione e disinformazione.

Musk ha descritto l’IA come la “forza più destabilizzante della storia”, prevedendo che arriverà un punto in cui “avremo qualcosa che è più intelligente dell’essere umano più intelligente”. Di conseguenza, ha affermato, “verrà un momento in cui nessun lavoro sarà necessario. Puoi avere un lavoro se vuoi un lavoro”. Se questa prospettiva farà sentire le persone a proprio agio o meno, rimane da vedere. “Una delle sfide future sarà come trovare un significato nella vita”, ha detto.

Mercoledì, il governo britannico ha svelato la Dichiarazione di Bletchley, un comunicato firmato da 28 paesi che avverte del potenziale dell’AI di causare danni “catastrofici”. Tra i paesi firmatari c’era la Cina. Musk ha lodato la decisione di Sunak di invitare la Cina al vertice come “molto buona” e ha detto di aver discusso la sicurezza dell’IA durante una visita in Cina all’inizio di quest’anno. “La Cina è disposta a partecipare alla sicurezza dell’IA e grazie per averli invitati”, ha detto Musk. “Credo che dovremmo ringraziare la Cina per aver partecipato.”