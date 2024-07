MSC, Essers e Machiels acquisiscono il Porto di Limburg: via libera dall’UE

La Commissione europea ha approvato, secondo il regolamento UE sulle concentrazioni, l’acquisizione congiunta del Porto di Limburg in Belgio da parte del gruppo svizzero MSC e delle aziende belghe Essers e Machiels.

L’operazione è focalizzata principalmente sui mercati dei servizi terminalistici per container interni e sui servizi di trasporto interno. La Commissione ha valutato che questa acquisizione non comporta rischi significativi per la concorrenza all’interno dello Spazio economico europeo, considerando l’attività limitata del Porto di Limburg e le modeste posizioni di mercato delle società coinvolte.

La valutazione dell’operazione è stata condotta attraverso la procedura semplificata prevista per l’esame delle concentrazioni.