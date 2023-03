Mps: verso il rinnovo di Lovaglio come CEO. Notizia positiva per Equita

Un articolo de La Repubblica si focalizza sulle nomine dei manager delle partecipate statali che dovranno essere confermati o sostituiti con le assemblee annuali tra marzo e aprile. Secondo quanto riportato dall’articolo, nonostante siamo emerse alcune divergenze tra i principali partiti alleati al Governo sulle decisioni in merito ad alcune partecipate, ci sarebbe invece piena convergenza sulla conferma dell’attuale CEO di BMPS Luigi Lovaglio. “Riteniamo la conferma di Lovaglio, sostiene Equita, sia una notizia positiva per BMPS, considerando l’ottimo track record in termini di execution/rilancio di situazioni bancarie `complesse`, che l`attuale business plan è stato costruito dal CEO con precise e chiare priorità strategiche, che si potrebbero invece diluire in caso di sostituzione e le riconosciute capacità negoziali sul fronte M&A”. A Piazza Affari al momento il titolo Mps segna -3,91% a 1,84 euro per azione.