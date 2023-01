Mps: “superati i dubbi sulla continuità aziendale”

Banca Monte dei Paschi di Siena ribadisce che i significativi dubbi sulla continuità aziendale, dichiarati nelle relazioni precedenti al resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022, possono essere ritenuti superati.

In particolare, l’istituto cita “la positiva conclusione dell’operazione di aumento di capitale per 2,5 miliardi di euro, avvenuta il 4 novembre scorso, e la realizzazione di importanti azioni previste nel Piano Industriale 2022-2026”, che segnano “una positiva svolta nella gestione della Banca”.

Mps ha fornito tali informazioni in ottemperanza alle richieste della Consob relativamente alle azioni poste in essere e previste per il mantenimento delle condizioni di continuità aziendale.