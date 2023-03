Mps, presidente Patrizia Grieco rassegna le dimissioni

La presidente del Cda di Mps-Monte dei Paschi di Siena Patrizia Grieco, come già preannunciato dalla banca, rassegnerà le dimissioni. Lo conferma la banca senese con una nota.

“Con riferimento al comunicato stampa del 19 gennaio scorso, con cui è stata resa nota l’indisponibilità di Patrizia Grieco, Presidente del Consiglio di Amministrazione di

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., al rinnovo del proprio mandato, si informa che, a fronte dell’assunzione di nuovo incarico in altra società quotata, ha rassegnato le proprie dimissioni da Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione a far data dal 26 marzo 2023″.

“La Presidente ringrazia tutti i dipendenti della Banca, l’Amministratore Delegato, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, per l’intensa esperienza professionale ed umana e, soprattutto, per i significativi risultati ottenuti grazie al lavoro svolto, formulando i migliori auspici per un futuro pieno di successi”.

La nota Mps prosegue indicando che “tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale esprimono i più sentiti ringraziamenti alla Presidente per il costante impegno profuso con grande esperienza e professionalità nello svolgimento dell’incarico”.