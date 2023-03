Mps: ok dalla Bce a semplificazione struttura organizzativa

Banca Monte dei Paschi di Siena ha ottenuto l’autorizzazione da parte della Banca Centrale Europea alle fusioni per incorporazione in BMPS di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e di MPS Leasing & Factoring S.p.A.

Il perfezionamento delle operazioni è atteso entro il primo semestre dell’anno, in linea con quanto previsto dal Piano Industriale 2022-2026.

Dopo l’incorporazione in BMPS del Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi avvenuta lo scorso dicembre, la Banca si avvia così a completare il processo di semplificazione della struttura organizzativa, finalizzato a rendere più agile ed efficiente l’operatività del Gruppo, con il conseguimento anche di importanti benefici in termini di costi, in piena continuità dei presidi regolamentari e di conformità alla normativa esterna.

Intanto, il Cda di MPS ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio della Banca e consolidato del Gruppo Montepaschi al 31 dicembre 2022, confermando i risultati preliminari già approvati l’8 febbraio scorso.