Mps: Mef colloca il 15% e incassa 1,1 miliardi di euro. A sorpresa Banco Bpm e Anima tra gli acquirenti

Il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha perfezionato con successo la cessione di 188.975.176 azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena, pari al 15% del capitale sociale attraverso un “Accelerated Book Building – ABB” riservato ad investitori istituzionali italiani ed esteri. “A fronte della domanda raccolta, pari a oltre il doppio dell’ammontare iniziale, e alla presenza di un premio del 5% rispetto all’odierno prezzo di chiusura del mercato (n.d.r. ieri), l’offerta è stata incrementata dal 7% al 15% del capitale sociale di Mps”, si legge in una nota nella quale si precisa che il corrispettivo per azione è pari a 5,792 euro, per un controvalore complessivo pari a circa 1,1 miliardi.

Tra gli acquirenti Banco Bpm che ha annunciato di aver acquisito una partecipazione azionaria pari al 5% del capitale sociale del Monte, ma anche Anima, gruppo del risparmio gestito su cui la stessa Banco BPM ha lanciato la settimana scorsa a sorpresa un’Opa, che ha acquistato azioni ordinarie di Mps pari al 3% del capitale sociale della banca guidata da Lovaglio. Nella partita è entrato anche il gruppo Caltagirone, che è già azionista di Generali e Mediobanca, che ha messo le mani su una quota pari al 3,5%.

La partecipazione detenuta dal Tesoro nella banca senese scenderà dal 26,7% all’11,7% circa del capitale sociale. Con questa ulteriore cessione di azioni sul mercato, spiegano ancora da Mef, il controvalore complessivo incassato dal Mef grazie alle tre operazioni di cessione effettuate a partire da novembre 2023 ammonta a circa 2,7 miliardi di euro, a fronte di un importo dell’aumento di capitale di Mps sottoscritto a novembre 2022 di circa 1,6 miliardi di euro.

Nell ‘operazione Banca Akros (Gruppo Banco BPM) ha agito nel ruolo di Global Coordinator e Bookrunner, mentre Clifford Chance in qualità di consulente legale. Il Mef si è, infine, impegnato con il Global Coordinator e Bookrunner a non vendere sul mercato ulteriori azioni Mps per un periodo di 90 giorni.

Le parole di Giorgetti

“Abbiamo portato a termine un’azione importante come avevamo annunciato nelle sedi istituzionali prevedendo la realizzazione di un’operazione di politica bancaria e finanziaria italiana volta a rafforzare l’azionariato di un player importante nel mercato del credito in modo serio e riservato come da sempre dichiarato in questi due anni di governo”. Così il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti su Mps.