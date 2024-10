Mps lima guadagni, sotto lente resta upgrade Fitch

Dopo un avvio positivo, lima i guadagni il titolo Mps a Piazza Affari (ora l’azione segna un lieve rialzo dello 0,10%). Venerdì scorso a mercati chiusi Mps ha annunciato che Fitch Ratings ha migliorato i rating della banca con un rialzo di 1 notch, portando il Long-Term Issuer Default Rating (“IDR”) a “BB+” da “BB”, e il Viability Rating (“VR”) a “bb+” da “bb”. Un’azione che arriva prima della pubblicazione dei conti del terzo trimestre previsti per il 7 novembre.

“L’upgrade da parte di Fitch riflette, in particolare, i miglioramenti nella capacità organica di generare capitale e nel profilo di rischio. La Banca ha, inoltre, dimostrato la capacità di mantenere un modello di business piuttosto diversificato, che ha contribuito a un buon andamento dei ricavi, anche grazie al rafforzamento commerciale del proprio franchise”, si legge in una nota nella quale si indica che il conseguente significativo miglioramento della redditività, a partire dall’aumento di capitale del 2022 e supportato da un favorevole scenario dei tassi di interesse, deriva, per Fitch, da una buona esecuzione delle iniziative strategiche con una raggiunta efficacia commerciale, in particolare nella generazione di commissioni, a cui si accompagna un’efficace gestione dei costi.

Il rialzo dei rating considera, inoltre, livelli di capitale superiori alla media del settore e la stabilità della base dei depositi. L’outlook passa a positivo “in quanto sussiste il potenziale per un upgrade dei rating a fronte di un consolidamento in futuro dei miglioramenti ottenuti”.