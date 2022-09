Pesante oggi Banca MPS. Dopo una prolungata sospensione, il titolo ha aperto a -26% toccando un minimo a 22,20 euro (-27,26%), per poi risalire a 29 euro (-4,98%). Ieri il titolo della banca senese controllata dal Tesoro non era riuscita a fare prezzo per tutta la seduta a seguito del raggruppamento delle azioni ordinarie in vista dell’aumento di capitale iper-diluitivo da 2,5 miliardi di euro.