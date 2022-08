Mps e aumento di capitale da 2,5 MLD: assemblea straordinaria azionisti il 15 settembre

Mps ha reso noto che il Consiglio di Amministrazione di Banca, conclusosi nella serata di ieri sotto la presidenza di Patrizia Grieco, ha deliberato di convocare l’Assemblea Straordinaria della Banca a Siena, Viale Mazzini 23 per il

giorno 15 settembre 2022, alle ore 14:30, in unica convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Raggruppamento delle azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 100 azioni ordinarie esistenti;

relative modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 2.500.000.000,00 da eseguirsi, in forma scindibile, mediante emissione di azioni

ordinarie, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli Azionisti della Società, ai sensi dell’art. 2441 del Codice Civile; relative modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Modifiche agli articoli 1, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 25, 26 e 32 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L’Avviso di convocazione dell’Assemblea, le Relazioni per gli Azionisti inerenti agli argomenti all’ordine del giorno e l’altra documentazione assembleare, saranno pubblicati nei termini di legge sul sito internet della Banca www.gruppomps.it e messi a disposizione del pubblico sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com , nonché con le ulteriori modalità previste dalla

normativa applicabile.

Si precisa che qualora l’inasprimento della situazione relativa alla permanenza e alla diffusione del virus COVID-19, impedisca o possa rendere non sicuro lo svolgimento dell’Assemblea con la presenza fisica degli Azionisti, in ossequio alla normativa pro-tempore vigente e/o ai provvedimentiche dovessero essere emanati dalle Autorità competenti al riguardo, la Banca si conformerà a tali

disposizioni, dandone tempestiva comunicazione con le modalità e nei termini dettati dalla normativa pro-tempore vigente.

Nel comunicato con cui ha annunciato i conti, Mps ha sottolineato che “l’Assemblea potrà tenersi solo a seguito del positivo completamento dell’iter autorizzativo attualmente in corso con BCE”, ricordando che, “per quanto attiene alle valutazioni di DG Comp, il 2 agosto scorso il MEF ha comunicato che la suddetta Autorità ha approvato la revisione degli ‘Impegni’ che erano stati assunti dalla Repubblica italiana al fine di consentire, ai sensi della normativa eurounitaria e italiana, la ricapitalizzazione precauzionale della Banca nel 2017, e che gli impegni rivisti sono coerenti con gli obiettivi del Piano Industriale 2022-

2026.Per quanto concerne l’esecuzione dell’operazione, come già citato, il MEF ha confermato la disponibilità, a “supportare le iniziative sul capitale che la Banca assumerà per il rafforzamento patrimoniale nel quadro del Piano Strategico 2022-2026 (…), per la quota di propria competenza a condizioni di mercato e nel quadro delle prescrizioni che dovessero essere stabilite dalle Autorità di vigilanza e di controllo”.

Inoltre, la Banca ha sottoscritto un accordo di pre-underwriting dell’Aumento di Capitale avente ad oggetto l’impegno – soggetto a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni similari, ivi incluse, tra l’altro, il positivo feedback degli investitori istituzionali in relazione alla prospettata operazione di aumento di capitale e l’accordo sui termini e condizioni definitivi dello

stesso – a sottoscrivere un accordo di garanzia (c.d. ‘underwriting agreement’), relativo alle azioni ordinarie di nuova emissione, eventualmente rimaste inoptate al termine dell’offerta dei diritti inoptati ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del Codice Civile.