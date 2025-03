Mps: convocata per il 17 aprile assemblea ordinaria e straordinaria

Il consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha deliberato di integrare l’elenco delle materie all’ordine del giorno dell’assemblea della banca, già convocata in

sede straordinaria per il giorno 17 aprile 2025, in unica convocazione (ordinaria e straordinaria). Tra i punti all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio di esercizio 2024 della capogruppo e la destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo, ma anche la delega per l’aumento di capitale al servizio dell’offerta pubblica di scambio su Mediobanca.