Mps: conferma risultati e dividendo, convoca assemblea 11 aprile

Il Cda di Banca Monte dei Paschi di Siena ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio della Banca e consolidato del Gruppo Montepaschi al 31 dicembre 2023, confermando i risultati preliminari già approvati dal Consiglio stesso e resi noti al mercato il 7 febbraio scorso.

In particolare, si conferma la proposta di distribuzione di un dividendo in contanti per azione di 0,25 euro, al lordo delle ritenute previste dalla legge, per un ammontare complessivo di 315 mln di euro, soggetta all’approvazione da parte dell’Autorità di Vigilanza e dell’Assemblea.

Tale distribuzione, qualora approvata, avrà luogo con data di stacco cedola il 20 maggio 2024 (ex date), data di legittimazione al pagamento 21 maggio 2024 (record date) e data di pagamento il 22 maggio 2024 (payment date).

L’assemblea ordinaria si terrà il prossimo 11 aprile 2024, in unica convocazione, per l’approvazione del bilancio di esercizio 2023 della Capogruppo, la destinazione dell’utile di esercizio e la distribuzione agli azionisti del dividendo.