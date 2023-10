Schizza a Piazza Affari il titolo Mps che al momento segna +5%.

A trainare al rialzo le azioni della banca senese la richiesta del Pg della Cassazione di non procedere per ‘inammissibilità’ del ricorso contro l’assoluzione, tra gli altri, dell’ex presidente dell’istituto, Giuseppe Mussari, l’ex direttore generale, Antonio Vigni, e altri ex manager di Rocca Salimbeni.