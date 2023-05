Mps annuncia nomina Lead Independent Director. La carica a Marco Giorgino

Il CdA di Mps Banca Monte dei Paschi di Siena, che si è riunito ieri a Siena, sotto la presidenza dell’Avv. Nicola Maione, “su richiesta degli amministratori indipendenti, ha nominato all’unanimità – con l’astensione dell’interessato – il Consigliere indipendente Prof. Marco Giorgino, quale Lead Independent Director della Banca”. E’ quanto ha annunciato Mps con una nota.

Mps ha precisato che il “Lead Independent Director resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica e pertanto fino all’Assemblea che verrà convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio di Mps al 31 dicembre 2025”.

La banca senese ha annunciato anche che il Sindaco supplente Dott.ssa Piera Vitali ha rassegnato le dimissioni per sopravvenuti motivi personali.