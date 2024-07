Mps conclude con successo emissione del primo Social European Covered Bond Premium per 750 milioni di euro. I dettagli

Mps Monte dei Paschi di Siena ha annunciato di avere concluso con successo il collocamento di un’emissione di un Social Conditional Pass Through (‘CPT’) European Covered Bond con scadenza 6 anni (16 luglio 2030), destinata ad investitori istituzionali italiani ed esteri, per un ammontare pari a 750 milioni di euro.

Nel comunicato la banca senese ha specificato che si è trattato della prima emissione di un Social European Covered Bond (Premium) realizzata nella sua storia, sottolineando che i proventi derivanti dal collocamento andranno a supportare i progetti di sostenibilità sociale, finanziando e/o rifinanziando Eligible Social Assets come definiti nell’ambito del Green, Social and Sustainability Bond Framework a giugno 2024 e sul quale è stata ottenuta una Second Party Opinion da parte di DNV, soggetto indipendente avente competenza in materia di sostenibilità, sociale e ambientale.

L’operazione rientra nella strategia delineata da Mps volta a consolidare l’impegno per la sostenibilità sociale ed ambientale.

Mps: i dettagli dell’emissione del bond. La cedola

L’emissione del bond, con un rating atteso pari a Aa3/AA-/AA (Moodys/Fitch/Morningstar DBRS), ha raccolto un forte interesse da parte di investitori italiani ed esteri con ordini che hanno superato la soglia di 1,2 miliardi di euro. La quotazione del bond avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.

Gli ordini sono stati tali da consentire alla banca di fissare la cedola al 3,3750%, ad un prezzo di re-offer di 99,445%, corrispondente ad uno spread di 65 basis points sul tasso mid swap a 6 anni, inferiore rispetto a quello della precedente emissione di covered bond con scadenza a 5 anni.

La distribuzione geografica della domanda ha messo in evidenza un diffuso interesse nazionale e internazionale, con le sottoscrizioni arrivate dall’Italia che hanno inciso per il 36%, quelle Regno Unito per il 29% e altri paesi europei per il 35%.

Banca Monte Dei Paschi di Siena, BNP Paribas, HSBC, LBBW, Mediobanca, NatWest Markets and Santander hanno curato il collocamento in qualità di Joint Bookrunners.