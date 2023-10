16/10/2023 12:59

“La Banca Mondiale lancia un’Obbligazione per lo Sviluppo Sostenibile, un eccellente opportunità per gli investitori italiani. Collaborando con BNP Paribas, mira a finanziare attività di sviluppo sostenibile per un impatto positivo su scala globale. L’offerta inizierà dal 16 ottobre 2023.”