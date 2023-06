Morte Silvio Berlusconi, Italgas posticipa riunione cda e presentazione piano strategico

Italgas ha annunciato di aver deciso di rimandare al 15 giugno la riunione del cda prevista per la giornata di oggi, a causa del lutto nazionale proclamato per la morte dell’imprenditore ed ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.

“In considerazione del lutto nazionale proclamato per il 14 giugno 2023 per la scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi, Italgas informa che il Consiglio di

Amministrazione convocato il 13 giugno per l’approvazione del Piano Strategico 2023-2029 è stato rinviato al 15 giugno”.

“Conseguentemente – si legge nella nota di Italgas – anche la presentazione alla comunità finanziaria del Piano Strategico avverrà nella stessa data, 15 giugno 2023”.