Morgan Stanley: utili e fatturato III trimestre peggio delle attese, accantonamenti perdite su crediti salgono a $35 milioni

La banca americana Morgan Stanley ha annunciato di aver concluso il terzo trimestre dell’anno con un eps di $1,47, in calo rispetto agli $1,98 del terzo trimestre del 2021, al di sotto degli $1,52 attesi dal consensus. Il fatturato si è attestato a $12,986 miliardi, livello inferiore rispetto ai $14,753 dello stesso periodo dell’anno scorso e al di sotto dei $13,292 miliardi attesi dal consensus degli analisti intervistati da FactSet. Così come le altre banche Usa che hanno pubblicato i risultati di bilancio nella sessione odierna, Morgan Stanley è stata costretta ad accantonare riserve per far fronte al rischio di una crescita di perdite su crediti, o anche crediti deteriorati-NPL. Gli accantonamenti sono ammontati a $35 milioni, rispetto ai $24 milioni del terzo trimestre del 2021.