Morgan Stanley: aumento dei ricavi, ma calo dell’utile netto

Nel terzo trimestre del 2023, la multinazionale finanziaria Morgan Stanley ha segnalato un aumento nei suoi ricavi netti. Questi sono passati da 13 miliardi di dollari dell’anno precedente a 13,3 miliardi di dollari, come riportato nel recente resoconto finanziario della società.

Nonostante l’aumento dei ricavi, l’utile netto della società ha subito una diminuzione. Nel Q3 2023, l’utile netto di Morgan Stanley è stato di 2,4 miliardi di dollari, ovvero 1,38 dollari per azione. Questo rappresenta una diminuzione rispetto ai 2,6 miliardi di dollari, o 1,47 dollari per azione, registrati nello stesso periodo dell’anno precedente.

In base ai dati forniti da LSEG, gli analisti si aspettavano in media un utile per azione di 1,28 dollari su ricavi per 13,2 miliardi di dollari. Nonostante la diminuzione dell’utile netto, le aspettative degli analisti in termini di utile per azione sono state superate.