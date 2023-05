Mondo TV: accordo con Yamato srl per cessione colonne audio

Mondo TV ha raggiunto un accordo con Yamato srl per la cessione dei diritti audio per il territorio italiano relativi alla propria library, in cui sono compresi tra le altre alcune serie giapponesi.

Il valore dell’accordo corrisponde a circa il 5% del fatturato previsto dalla capogruppo per il 2023. Grande soddisfazione è stata espressa dalla Società per questo accordo che va a consolidare i legami storici tra le due aziende.