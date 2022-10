Moncler: nei primi nove mesi dell’anno superato 1,5 miliardi di euro di ricavi

Ricavi a 1.556,6 milioni di euro per il gruppo Moncler in crescita del 32% a cambi correnti rispetto a Euro 1.177,2 milioni nei primi nove mesi del 2021. Tali risultati, si legge in una nota, includono i ricavi del marchio Moncler pari a Euro 1.252,5 milioni e i ricavi del marchio Stone Island pari a Euro 304,1 milioni. Nel terzo trimestre, il Gruppo ha realizzato ricavi pari a Euro 638,3 milioni, +12% cFX rispetto allo stesso periodo del 2021 e del +50% cFX rispetto al terzo trimestre 2019 (che non includeva il marchio Stone Island).

Nel terzo trimestre il marchio Moncler ha realizzato ricavi per Euro 528,2 milioni e il marchio Stone Island per Euro 110,0 milioni. “Nei primi nove mesi dell’anno il Gruppo ha superato 1,5 miliardi di euro di ricavi registrando nel terzo trimestre una crescita a doppia cifra sia rispetto al 2021 che al 2019, in un contesto macroeconomico che continua ad essere caratterizzato da forte incertezza” ha affermato Remo Ruffini, presidente e di Moncler. “Consapevoli della solidità dei nostri marchi e dei progetti unici e distintivi pianificati in questi mesi, affrontiamo con fiducia e con grande energia il periodo per noi più importante dell’anno. Dopo lo spettacolare evento in Piazza Duomo a Milano, che ha visto la partecipazione di oltre 18 mila persone, continua in tutto il mondo il programma di eventi, attivazioni ed esperienze dedicati al 70° anniversario di Moncler. Non solo celebrazioni del cammino percorso sinora, per cui ringrazio tutti coloro che lo hanno reso possibile, ma anche un momento per continuare a coinvolgere e connettere le nostre community, progettando il futuro nel pieno rispetto delle radici e del DNA dei nostri marchi.”