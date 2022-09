Mobilità autostradale, ASTM si aggiudica una nuova concessione importante in Brasile

Una bella notizia per un’importante realtà italiana nell’ambito della mobilità autostradale. ASTM si aggiudica, tramite la controllata brasiliana EcoRodovias, la gara, promossa dal Governo dello Stato di San Paolo, per la gestione del sistema autostradale statale Noroeste Paulista della lunghezza di circa 600 km. Lo comunica l’azienda con una nota.

Tali tratti sono attualmente amministrati dalle concessionarie AB Triângulo do Sol e TEBE, i cui contratti di concessione termineranno, rispettivamente, nel 2023 e nel 2025. A seguito di questa aggiudicazione, il Gruppo ASTM arriverà a gestire circa 6.200 km di rete consolidando ulteriormente la posizione al vertice mondiale delle concessionarie autostradali.

L’Amministratore Delegato di ASTM, Ing. Umberto Tosoni, ha commentato: “Si tratta di un importante successo per il Gruppo ASTM, frutto dell’integrazione delle competenze presenti al nostro interno e del know-how maturato in competizioni internazionali che ci consentono di coniugare visione strategica e conoscenza dei mercati in cui operiamo. L’aggiudicazione conferma, infine, il ruolo di Ecorodovias come operatore infrastrutturale in grado di contribuire con successo alla creazione di valore per tutto il Gruppo”.