Mobileye (Intel): fissato prezzo IPO, valutazione sfiora i 17 mld $

Mobileye, l’unità di Intel che si occupa di guida autonoma, ha fissato il prezzo dell’IPO al di sopra del range di riferimento con una valutazione di quasi 17 miliardi di dollari, un raro sviluppo positivo per il mercato dei listini statunitensi.

L’azienda ha venduto 41 milioni di azioni a 21 dollari per azione, come ha dichiarato una persona che ha familiarità con la situazione, avendo precedentemente indicato un obiettivo di prezzo tra i 18 e i 20 dollari. Secondo i dati di Dealogic, si è trattato della prima grande quotazione che ha superato il suo target da dicembre. Si dice che Intel sperasse in una valutazione di 50 miliardi di dollari quando, l’anno scorso, ha pianificato per la prima volta la ri-quotazione dell’azienda. Anche a un prezzo inferiore, Mobileye è la società di maggior valore quotata in borsa negli Stati Uniti quest’anno e la prima grande società tecnologica quotata da gennaio.

Tuttavia, pochi investitori si aspettano che l’operazione preannunci un’imminente ripresa del mercato delle IPO, che si avvia a vivere l’anno peggiore degli ultimi decenni a causa di una combinazione di mercati volatili e di un deterioramento delle prospettive economiche. “Affinché il mercato [delle IPO] torni ad essere forte, è necessario che l’incertezza si riduca, sia che ciò significhi che l’inflazione diminuisca, che l’aumento dei tassi si fermi o che almeno [gli investitori] abbiano una migliore comprensione della situazione in cui ci troviamo”, ha dichiarato al Financial Times Kyle Stanford, analista di venture capital presso PitchBook. Se si esclude l’imminente operazione Mobileye, quest’anno sono stati raccolti solo 7,4 miliardi di dollari in IPO tradizionali negli Stati Uniti, con un calo del 94% rispetto al 2021, secondo i dati di Dealogic. La settimana scorsa Instacart è stata l’ultima società a rimandare i suoi piani di quotazione in borsa quest’anno.