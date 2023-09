Mittel: nel 2023 investimenti a 45,4 milioni di euro

Mittel, la rinomata merchant bank quotata su Euronext Milan e specializzata in investimenti di maggioranza nelle PMI italiane, ha annunciato risultati finanziari positivi per il primo semestre del 2023. Il bilancio segna un risultato netto positivo di €45,4 milioni, dovuto in gran parte alla vendita strategica del Gruppo Zaffiro.

La cessione del Gruppo Zaffiro ha rappresentato un’operazione di notevole rilievo, contribuendo con un corrispettivo pari a €42 milioni al risultato netto. Escludendo l’effetto di tale operazione, il risultato netto avrebbe comunque raggiunto la cifra positiva di €3,6 milioni, mostrando l’efficacia della gestione di Mittel.

I ricavi consolidati hanno raggiunto €67,3 milioni, rispetto ai €73,2 milioni del 30 giugno 2022. La tenuta delle partecipate industriali ha avuto un ruolo chiave, in particolare l’Arredobagno con un fatturato di €38 milioni e il settore Automotive con €22,5 milioni. Questi dati riflettono la solida performance di tutte le verticali di investimento di Mittel nel semestre.