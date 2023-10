Minute Fed: maggioranza esponenti Fomc favorevoli ad altro rialzo dei tassi

Diffuse nella sessione di ieri le minute relative all’ultimo meeting del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, del 19-20 settembre, che si è concluso con la decisione della banca centrale Usa di lasciare i tassi sui fed funds invariati alla forchetta compresa tra il 5,25% e il 5,5%.

Dai verbali è emerso che la Fed ritiene probabile un altro rialzo dei tassi, nella sua lotta contro l’inflazione.

“La maggior parte dei partecipanti (del Fomc) ritiene appropriato un altro rialzo dei tassi in futuro. Alcuni esponenti hanno tuttavia detto di credere che nessun altra stretta monetaria sia giustificata”, si legge nel testo delle minute.

“Tutti gli esponenti del Fomc hanno riferito in ogni caso l’importanza di “procedere in modo attento” nel prendere le prossime decisioni sui tassi.

I membri del Fomc hanno anche concordato sulla necessità che “la politica monetaria rimanga restrittiva per un po’ di tempo, fino a quando la Commissione non sia fiduciosa nel fatto che l’inflazione stia scendendo in modo sostenibile verso il suo target”, fissato dalla banca centrale americana al 2%.