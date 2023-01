Minute Fed: flessibilità sui tassi, aumento sia graduale

La Fed vuole “flessibilità” sui tassi mentre l’inflazione rimane un obiettivo chiave.

Così emerge dagli ultimi verbali della riunione della Federal Reserve. Tutti i funzionari presenti alla riunione politica della Federal Reserve del 13-14 dicembre hanno concordato sul fatto che la banca centrale statunitense dovrebbe rallentare il ritmo dei suoi aggressivi aumenti dei tassi di interesse, consentendo loro di continuare ad aumentare il costo del denaro per controllare l’inflazione, ma in modo graduale per limitare i rischi per la crescita economica.

I verbali della riunione, resi noti ieri, mostrano che i responsabili politici sono ancora concentrati sul controllo del ritmo degli aumenti dei prezzi, che rischiano di essere più elevati del previsto, e si preoccupano di qualsiasi “percezione errata” nei mercati finanziari che il loro impegno nella lotta all’inflazione si stia affievolendo.