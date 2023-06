Minute Bce: prospettive inflazione di marzo sono ottimistiche

“Sebbene si ritenesse che le prospettive per l’inflazione complessiva a medio termine rimanessero simili a quelle delle proiezioni di marzo, gli andamenti dell’inflazione di fondo erano diventati più preoccupanti e indicavano una maggiore persistenza”.

Così si legge nelle minute Bce sull’inflazione.

In questo contesto, le prospettive di inflazione nelle proiezioni di marzo sono state giudicate “troppo ottimistiche”, in quanto non vi erano ancora prove concrete di un punto di svolta nell’inflazione di fondo, con un rischio crescente che l’inflazione diventasse più radicata.